В Домодедово совершил экстренную посадку А380

Самолет Аirbus 380, выполнявший рейс в Таиланд, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово

«Самолет авиакомпании Thai Airways совершил экстренную посадку в Домодедово из-за плохого самочувствия одного из пассажиров», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее самолет авиакомпании «Победа», летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, экстренно сел в Волгограде из-за смерти пассажира.