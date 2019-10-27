Самолет из Петербурга экстренно сел в Волгограде из-за смерти пассажира

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за клинической смерти пассажира, сообщили в экстренных службах Волгоградской области.

По информации экстренных служб, самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда, передает РИА «Новости».

«Рейс произвел экстренную посадку по причине клинической смерти онкобольного пассажира 62 лет, летевшего умереть на родине. До прибытия бригады скорой помощи пассажир умер», – сообщили в экстренных службах региона.

В аэропорту Волгограда уточнили, что самолет вылетел в пункт назначения в 16.15 по местному времени (15.15 мск) и через час приземлился во Владикавказе.

Напомним, в минувшую пятницу на борту рейса Пхукет – Москва умер младенец.

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