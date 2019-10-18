На борту рейса Пхукет – Москва умер младенец

Грудной младенец умер на борту «Аэрофлота», следовавшего из Пхукета в Москву, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

«В пятницу в 16:00 мск в международном аэропорту Казань в связи с плохим самочувствием пассажира (остановка дыхания у ребенка) совершил вынужденную посадку борт Airbus A330, следовавший по маршруту Пхукет (Таиланд) – Москва (Шереметьево). Оперативные службы, в том числе бригада скорой медицинской помощи, заблаговременно прибыли к месту стоянки самолета для оказания помощи. Несмотря на усилия врачей, констатирована смерть гражданки Израиля 2018 года рождения», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

В МЧС пояснили, что на борту было 274 пассажира, среди них – 42 ребенка и 12 членов экипажа.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на борту находились 274 пассажира, в том числе 42 ребенка и 12 членов экипажа.

В октябре сообщалось, что в Волгограде борт экстренно приземлился из-за смерти двухмесячного ребенка на борту.