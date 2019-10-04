Появились подробности экстренной посадки самолета в Волгограде из-за смерти ребенка

Двухмесячный ребенок, который скончался на борту экстренно севшего в Волгограде самолета, летел на лечение, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

«Борт следовал из Грозного в Москву, девочке около двух месяцев требовалось оказание высокотехнологической медицинской помощи, на борту с ней был врач-реаниматолог», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Отмечается, что в пути ребенку стало плохо, несколько раз сопровождавший ее врач фиксировал клиническую смерть. Ребенка доставили в больницу, но реанимационные мероприятия положительного результата не дали.

В пресс-службе авиакомпании «ЮТэйр» рассказали, что при выполнении рейса командир самолета принял решение об экстренной посадке в аэропорту Волгограда. В свою очередь экипаж судна предупредил наземные службы.

«При посадке ребенок был жив. Самолет встретили медики и приступили к немедленному оказанию помощи», – добавили в «ЮТэйр».

Следственный комитет начал проверку по факту смерти ребенка. По данным ведомства, ребенок страдал врожденным заболеванием сердца.

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Гумрак, откуда девочку в состоянии клинической смерти привезли в больницу, где она умерла.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в СК.

Ранее сообщалось об экстренной посадке самолет компании «ЮТэйр», следовавшего из Москвы в Грозный. Инцидент произошел 3 октября около 22.00 по местному времени (21.00).