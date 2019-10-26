Стало известно, куда могли пропасть россиянки с детьми из лагеря в Сирии

Пропавшие из сирийского лагеря пленных Айн-Исса россиянки с детьми могли быть переправлены в Турцию, сообщил член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, которая занимается проблемой возвращения россиянок, вывезенных мужьями на Ближний Восток.

Саратова рассказала РИА «Новости», что с самого начала турецкой операции в Сирии находилась на связи с женщинами и их родственниками, которые просили помочь им выбраться из зоны войны.

Напомним, в субботу Би-би-си сообщила со ссылкой на родственников об исчезновении около 50 россиянок с детьми, бежавших из сирийского лагеря Айн-Исса после начала турецкой операции на севере Сирии. Лагерь расположен в провинции Ракка на территории, подконтрольной арабо-курдским «Сирийским демократическим силам» (SDF). В нем находилось около 13 тыс. человек.

«Эти женщины – наши заявительницы, они в списках обратившихся за помощью в рабочую группу по возвращению женщин и детей из Сирии и Ирака, есть их имена, данные, контакты родственников», – сказала Саратова, уточнив, что среди находившихся в лагере Айн-Исса были женщины из Дагестана, Москвы, Чечни и других российских регионов.

«Последний раз одна из этих женщин выходила на связь с родственниками неделю назад и успела сообщить, что их увозят в Турцию, телефоны сказали уничтожить», – добавила Саратова.

«Женщины из других стран, которые находились в лагере, сбежали после начала военных действий, когда курды перестали его охранять. Россиянки остались в лагере и ждали помощи. Потом им по громкоговорителю объявили покинуть это место, после чего начали поджигать палатки, они были вынуждены бежать в пустыню с детьми», – сказала она.

По словам Саратовой, 15 женщин и 27 детей ночевали в поле на территории, подконтрольной турецким военным. «Я обращалась в посольство Турции, просила им помочь, они мерзли и голодали, просили о помощи родных. Турецкие военные им помогли с едой, лекарствами», – отметила правозащитник.

Саратова надеется, что женщин спасли и их местонахождение будет установлено в ближайшее время.

Между тем ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приступит к новой операции в Сирии против курдских формирований, если они останутся в приграничной с республикой 30-километровой зоне безопасности.

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