Васильева рассказала о появлении новых профессий в 2021 году

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что к концу 2021 серьезные изменения произойдут в перечнях профессий и специальностей среднего профессионального образования.

«Появится ряд совершенно новых профессий, например биотехнолог пищевой промышленности, медицинский администратор, оператор информационных систем и ресурсов. Некоторые направления будут укрупнены, формируя «широкие» квалификации и траектории образовательных программ», – приводит слова Васильевой «Российская газета».

Министр отметила, что за два последние года вырос объем выделяемых средств на обеспечение колледжей и техникумов передовым оборудованием. В 2020 году в рамках национального проекта эта сумма превысит 4,3 млрд рублей.

Ранее были названы наиболее востребованные профессии будущего.