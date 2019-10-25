Фрегат «Паллада» завершил испытания перед началом «кругосветки»

Парусный фрегат «Паллада» после по сборке двигателей прошел ходовые испытания перед выходом в кругосветное путешествие, говорится в сообщении медиацентра кругосветного плавания парусников Росрыболовства.

«Учебный парусный фрегат «Паллада» прошел ходовые испытания после завершения работ по сборке двигателей, вспомогательного дизельного генератора и главного дизеля № 1 и № 2», – передает ТАСС сообщение инфоцентра.

Там сообщили, что ходовые испытания прошли в акватории Амурского залива, «во время выхода в море проверен ряд корабельных систем жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение парусника, в том числе навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования».

Учебное парусное судно «Паллада» построено в 1989 году на верфи польского города Гданьск по заказу Министерства рыбного хозяйства и предназначено для прохождения практики курсантами морских учебных заведений, для представительских целей и для участия в международных регатах и фестивалях. В 1997 году «Паллада» была передана в оперативное управление Дальневосточному государственному техническому рыбохозяйственному университету.

«Паллада» занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстроходное парусное судно в мире. Оно способно развивать скорость более 18 узлов в час.

Напомним, в августе 2011 года сообщалось, что «Паллада» пройдет путем открывателей русской Америки.