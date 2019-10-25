ГИБДД Москвы попросила убрать мотоциклы до весны

Столичная Госавтоинспекция обратилась с просьбой к мотоциклистам убрать свои транспортные средства до весны.

«Официальное закрытие мотосезона в Москве состоялось 13 октября, однако осень продолжила радовать жителей столицы достаточно теплой погодой, и на улицах и дорогах города мотоциклистов меньше не стало... Мотоциклистам рекомендуется прекратить передвижение по улично-дорожной сети в условиях первого обледенения проезжей части», – передает РИА «Новости» сообщили в ГИБДД Москвы.

В столичном управлении ГИБДД напомнили, что из-за возможного похолодания и значительного снижения температуры вплоть до минусовых отметок увеличиваются риски попадания ДТ

Напомним, в мае заместитель мэра города Максим Ликсутов заявил, что мотоциклистам в Москве не разрешат ездить по выделенным полосам.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД