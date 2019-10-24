Премьер Эфиопии предложил место проведения следующего саммита Россия – Африка

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед предложил провести следующий саммит Россия – Африка в эфиопской столице Аддис-Абебе.

«Надеемся, что следующая встреча состоится, например, в Аддис-Абебе», – сказал Абий Ахмед во время выступления на саммите в Сочи, передает ТАСС.

Напомним, в Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта проходит саммит Россия – Африка, в котором участвуют представители всех 54 стран континента.

Ранее сообщалось, что премьер-министру Эфиопии Абие Ахмеду присуждена Нобелевская премия мира за 2019 год.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, за что премьер Эфиопии получил Нобелевскую премию мира.