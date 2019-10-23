Джонсон отреагировал на обнаружение грузовика с 39 телами мигрантов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал обнаружение на территории парка в городе Грейс на юго-востоке Англии грузовика с 39 телами мигрантов.

Джонсон назвал данную ситуацию «невообразимой и поистине душераздирающей трагедией». Он также отметил, что регулярно получает обновления по этому делу, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Ранее в городе Грейс в 30 км от Лондона обнаружили грузовик с 39 телами. По данным полиции, машина приехала из Болгарии 19 октября. По подозрению в убийстве задержан водитель – 25-летний выходец из Северной Ирландии.

МИД Болгарии сообщил, что начал проверку по данному делу.