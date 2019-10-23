В Болгарии отреагировали на сообщения о найденном в Британии грузовике с 39 телами мигрантов

Министерство иностранных дел Болгарии начало проверку сообщений СМИ о болгарском грузовике с телами 39 мигрантов, найденных в Британии, сообщил советник министра Иван Димов.

«У нас нет никакой информации об этом инциденте. Мы проверяем сообщения СМИ с комментариями британских властей», – пояснил Димов, передает РИА «Новости».

Полиция британского города Эссекса, где были найдены тела мигрантов, сообщила, что пока нет данных о найденных телах.

«Мы в процессе идентификации жертв, но я предполагаю, что это будет длительный процесс», – сообщили в полиции.

Напомним, в Эссексе нашли грузовик из Болгарии с телами 39 мигрантов, установлено, что одним из погибших был подросток. Водителя грузовика, 25-летнего ирландца, задержали правоохранительные органы.