Президенты России и ЦАР обсудили расследование убийства журналистов

Президенты России и ЦАР Владимир Путин и Фостен-Арканж Туадера обсудили расследование убийства российских журналистов в республике, расследование будет продолжено, чтобы установить виновных, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Затрагивалась тема расследования убийства в ЦАР российских журналистов. Отмечалось удовлетворение высоким уровнем взаимодействия правоохранительных органов двух стран, а также приверженность обеих стран продолжить расследование с тем, чтобы установить виновных», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он заявил также, что Вопрос размещения военной базы России в ЦАР не обсуждался на встрече президента Владимира Путина с лидером Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой.

30 июля 2018 года журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости максимально ускорить расследование. В ведомстве отметили, что в министерство юстиции и по правам человека ЦАР были направлены запросы об оказании правовой помощи по уголовному делу.

Ранее стало известно, что в причастности к убийству российских журналистов в ЦАР заподозрили разведку Франции и беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Напомним, в январе официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала об обстоятельствах этого преступления.

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