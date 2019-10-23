СК назвал причину гибели рабочих на руднике в Красноярском крае

Отравление неизвестным веществом могло стать причиной гибели трех человек на руднике «Таймырский» в Красноярском крае, сообщили в СК.

«По предварительной версии следствия, 22 октября в вечернее время на руднике «Таймырский» ЗФ «ГМК «Норильский никель» двое сотрудников направились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1 тыс. 345 метров для проверки состояния объекта. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. Когда на связь перестали выходить все трое, на их поиски уже отправилась группа, которая обнаружила тела работников предприятия в возрасте 40,45 и 49 лет без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом», – говорится в сообщении на сайте СК.

Там добавили, что возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц».

В ходе предварительного расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, назначены медицинские судебные экспертизы тел погибших, запрошена техническая документация на предприятии.

В среду следователи проводят допросы свидетелей, очевидцев, потерпевших, и сотрудников военизированного горно-спасательного отряда. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, во вторник сообщалось, что на руднике «Норникеля» «Таймырский», по предварительным данным, погибли три человека.