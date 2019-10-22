Спасатели развеяли миф о «мокрой тряпочке»

Мокрая тряпочка не защитит человека от продуктов горения на пожаре, это миф, заявила руководитель учебного центра пожарной безопасности НПО «Пульс» Ольга Салыкина.

«80% погибших на пожарах – это не те, кто сгорел, а те, кто задохнулся продуктами горения. Чем мы защищаем органы дыхания при задымлении? Мокрой тряпочкой. Я вам скажу, что это миф. Мокрая тряпочка не защищает от продуктов горения», – передает РИА «Новости» слова Салыкиной на форуме «Безопасный город» в рамках выставки «Интерполитех-2019» в Москве.

Она добавила, что подобное средство защиты может уберечь только от высокой температуры или крупных частиц, летающих в воздухе при пожаре. А действительно могут спасти противогаз и огнетушитель, которые необходимо иметь дома.

Салыкина добавила также, что в целом, население страны не умеет себя вести в критической ситуации.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что нужно знать, иметь и уметь, если пожар у вас дома.

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