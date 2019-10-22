Эксперт оценил включение Вышинского в состав СПЧ

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выиграет от того, что в его состав включен журналист Кирилл Вышинский, на собственном опыте многое переживший, считает член Общественной палаты, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

«На мой взгляд, это очень удачный случай, поскольку нечасто люди, которые на собственном опыте почувствовали жесточайшее нарушение прав, находятся в составе тех, кто защищает подобных. Вышинский известен и пользуется авторитетом, знает теперь много тонкостей и подробностей, поскольку успел побывать и в заключении, а потому «знаком с ситуацией». Уверен, что Совет только выиграл от такого «прибавления», – сказал Григорьев, передает РАПСИ.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав СПЧ. Согласно документу, в состав Совета включены советник президента Валерий Фадеев, исполнительный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и член Общественной палаты, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.