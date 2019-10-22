Логотип Олимпиады-2024 представили в Париже

В ночь на вторник в Париже на фасаде знаменитого кинотеатра Grand Rex впервые представили логотип XXXIII летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут во французской столице в 2024 году.

Как передает канал «Звезда», логотип представляет собой олимпийский огонь в золотой медали и в то же время представляет собой губы и очертание головы девушки Марианны, которая является символом Французской Республики и прозвищем страны со времен революции 1789 года. Дизайн логотипа выполнен в стиле ар-деко.

По задумке дизайнеров, логотип Олимпиады представляет три образа: золотая медаль символизирует спорт, огонь – символ Игр, а Марианна – символ Франции.

Напомним, в марте Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил предложение оргкомитета летних Олимпийских игр 2024 года в Париже расширить программу и включить в нее соревнования по брейк-дансу, скалолазанию, скейтбордингу и серфингу.