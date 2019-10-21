В НАСА пообещали не допустить отсутствия астронавтов США на МКС

НАСА не хочет допускать ситуации, при которой астронавтов США не будет на МКС, заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн, комментируя отсутствие нового контракта с Россией на доставку американских астронавтов на МКС.

«Мы хотим, чтобы на МКС всегда был американский астронавт, и Россия тоже хочет, чтобы российский космонавт был на МКС», – заявил глава НАСА, отвечая на вопрос о вероятности того, что на МКС не будут присутствовать американские астронавты из-за отсутствия нового контракта с Россией на доставку американских астронавтов на российских кораблях «Союз», а также неготовности американских космических кораблей, передает ТАСС.

При этом глава НАСА признал, что «если (разрабатываемые американскими компаниями SpaceX и Boeing) коммерческие корабли не будут готовы в первой половине следующего года, [то] наши американские астронавты вернутся домой в октябре следующего года».

Брайденстайн подтвердил, что космические ведомства России и США ведут переговоры по поводу доставки американских астронавтов на МКС на российских кораблях.

«Мы пока не обсуждали это [c исполнительным директором Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергеем Крикалевым], но люди, которые работают в наших ведомствах, проводили обсуждения по поводу того, что произойдет, если мы будем не готовы, и как нам получить доступ к дополнительным местам на «Союзах», – заявил глава НАСА.

«Мы определенно заинтересованы в этом, но на текущий момент это зависит от России, чтобы она помогла нам, и мы договорились по поводу того, как мы достигнем этого результата. У них есть свой график, которого они тоже должны придерживаться. Я думаю, цель обеих стран – сохранить постоянное присутствие наших граждан на МКС», – сказал глава НАСА.

«Что касается предыдущего контракта [на доставку американских астронавтов на МКС], то он был продлен, и он покрывает период до середины следующего года, до октября. Мы надеемся, что [американские] коммерческие корабли полетят к этому моменту, так как потом мы планируем отправить трех российских членов экипажа на МКС, но если что-то пойдет не так, мы будем вести переговоры», – сказал в свою очередь Крикалев.

По словам Брайденстайна, НАСА стремится к расширению сотрудничества с Россией в космической сфере, несмотря на политические противоречия между Москвой и Вашингтоном.

«Что касается сотрудничества в космосе, то я думаю, что космос представляет уникальную возможность объединить страны, которые исторически не сходились», – заявил глава НАСА на полях 70-го Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне.

«Я сейчас нахожусь на одной сцене с представителем России (исполнительным директором Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергеем Крикалевым), нет никаких сомнений в том, что мы в курсе того, что на Земле у нас есть разногласия, они достаточно четкие и заметные, все их видят, но, когда речь заходит о сотрудничество по МКС, наши отношения очень прочны, они были сильны, мы хотим их сохранить таковыми, и мы, конечно, хотим расширить их еще больше», – добавил американский чиновник.

В минувшую среду Роскосмос выразил готовность обсудить с НАСА вопрос доставки американских астронавтов на МКС после 20 марта 2020 года, когда к станции отправится «Союз МС-16» с последним оплаченным НАСА местом для американского астронавта.

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