Роскосмос выразил готовность обсудить с НАСА вопрос доставки астронавтов на МКС

Роскосмос готов обсуждать с НАСА доставку американских астронавтов на МКС на российских кораблях, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Конечно, будем думать, что делать в этой ситуации. Это непростая история, корабль так не делается, надо было заранее заложить, купить комплектующие, заказать всю комплектацию. <...> Мы, конечно, пойдем навстречу, но решение будет приниматься исходя из реальных планов создания как Boeing, так и SpaceX», – передает ТАСС слова Рогозина.

Он добавил, что «сейчас РКК «Энергия» занята созданием нового корабля и перегружена работой».

Рогозин отметил, что вопрос с доставкой американских астронавтов можно было бы решить заблаговременным размещением заказа на пилотируемый корабль.

По его словам, сейчас госкорпорация ждет, когда «американские коллеги объявят о том, что ситуация требует действительно каких-то чрезвычайных мер», тогда вопрос будет обсуждаться.

«Прекрасно понимаем их положение, но надо было поменьше пиара, а побольше предусмотрительности проявлять», – подчеркнул Рогозин.

Он рассказал также, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты могут заключить контракт на полет на МКС первого профессионального астронавта из ОАЭ в первые месяцы 2020 года.

«Мы понимали, что переговоры могут начаться только после полета [первого представителя ОАЭ на МКС], они сейчас фактически начались по нескольким направлениям. Первое направление – это подготовка эмиратского уже не участника полета, а космонавта, он должен обладать специализацией, он должен быть, по крайней мере, бортинженером. Если мы сейчас выйдем на подписание контракта, думаю, что это, скорее всего, первые месяцы 2020 года, значит, потребуется отбор космонавтов новый, и время подготовки минимум полтора года», – сказал Рогозин, уточнив, что сам полет астронавта из ОАЭ на МКС может состояться не раньше 2022 года.

По его словам, полет первого профессионального астронавта из ОАЭ на МКС был одной из тем переговоров главы Роскосмоса с коллегами из этой страны, которые прошли во вторник в Абу-Даби.

Рогозин подтвердил, что полет космонавта из ОАЭ будет платным, но не раскрыл сумму, сославшись на коммерческую тайну.

Напомним, в мае исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что российская и американская стороны договорились внести поправки в существующий контракт, чтобы обеспечить два дополнительных места для астронавтов НАСА на космических кораблях «Союз».

В начале октября замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов рассказал, что НАСА ведет переговоры с Роскосмосом о закупке дополнительных мест на корабли «Союз» для доставки астронавтов на МКС после весны 2020 года.

В настоящее время последнее приобретенное НАСА место – на «Союзе МС-16», стартующем 20 марта 2020 года, которое обеспечит пребывание на МКС как минимум одного астронавта до осени того же года.«Конечно, будем думать, что делать в этой ситуации. Это непростая история, корабль так не делается, надо было заранее заложить, купить комплектующие, заказать всю комплектацию. <...> Мы, конечно, пойдем навстречу, но решение будет приниматься исходя из реальных планов создания как Boeing, так и SpaceX», – передает ТАСС слова Рогозина.

Он добавил, что «сейчас РКК «Энергия» занята созданием нового корабля и перегружена работой».

Рогозин отметил, что вопрос с доставкой американских астронавтов можно было бы решить заблаговременным размещением заказа на пилотируемый корабль.

По его словам, сейчас госкорпорация ждет, когда «американские коллеги объявят о том, что ситуация требует действительно каких-то чрезвычайных мер», тогда вопрос будет обсуждаться.

«Прекрасно понимаем их положение, но надо было поменьше пиара, а побольше предусмотрительности проявлять», – подчеркнул Рогозин.

Он рассказал также, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты могут заключить контракт на полет на МКС первого профессионального астронавта из ОАЭ в первые месяцы 2020 года.

«Мы понимали, что переговоры могут начаться только после полета [первого представителя ОАЭ на МКС], они сейчас фактически начались по нескольким направлениям. Первое направление – это подготовка эмиратского уже не участника полета, а космонавта, он должен обладать специализацией, он должен быть, по крайней мере, бортинженером. Если мы сейчас выйдем на подписание контракта, думаю, что это, скорее всего, первые месяцы 2020 года, значит, потребуется отбор космонавтов новый, и время подготовки минимум полтора года», – сказал Рогозин, уточнив, что сам полет астронавта из ОАЭ на МКС может состояться не раньше 2022 года.

По его словам, полет первого профессионального астронавта из ОАЭ на МКС был одной из тем переговоров главы Роскосмоса с коллегами из этой страны, которые прошли во вторник в Абу-Даби.

Рогозин подтвердил, что полет космонавта из ОАЭ будет платным, но не раскрыл сумму, сославшись на коммерческую тайну.

Напомним, в мае исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что российская и американская стороны договорились внести поправки в существующий контракт, чтобы обеспечить два дополнительных места для астронавтов НАСА на космических кораблях «Союз».

В начале октября замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов рассказал, что НАСА ведет переговоры с Роскосмосом о закупке дополнительных мест на корабли «Союз» для доставки астронавтов на МКС после весны 2020 года.

В настоящее время последнее приобретенное НАСА место – на «Союзе МС-16», стартующем 20 марта 2020 года, которое обеспечит пребывание на МКС как минимум одного астронавта до осени того же года.

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