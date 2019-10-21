В подъезде якутского дома нашли полуторагодовалого ребенка

В подъезде одного из домов Якутска полицейские обнаружили ребенка, о нем сообщила местная жительница, сообщает СУ СК по Якутии.

«На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили полуторагодовалого мальчика, рядом с которым находились пакеты с вещами и продуктами питания. Ребенок одет по сезону, видимых повреждений не обнаружено», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следственный отдел по Якутску начал процессуальную проверку по этому поводу. Ребенка осмотрели медработники, его доставили в специализированный дом ребенка.

«Личность малыша установлена, на сообщения о его обнаружении откликнулась бабушка мальчика, проживающая за пределами республики. Следователи и сотрудники полиции продолжают поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения матери ребенка», – отмечает СК.

В мае маленькую девочку оставили одну в поликлинике на севере Москвы. Позднее мать и сожитель девочки сообщили правоохранительным органам, что оставили ребенка, поскольку считали, что девочка будет мешать их отношениям.