Дочь рассказала о состоянии Валентины Талызиной

Актрису Валентину Талызину госпитализировали в одну из московских больниц из-за болей в ноге, сообщила дочь актрисы Ксения Хаирова.

«Ну ничего, нормально. Да (она в больнице). Но у нее там просто нога, коленка болит», – передает канал «360» слова Хаировой.

Она опровергла информацию о том, что у матери была ишемическая атака.

В понедельник, 21 октября, Пятый канал рассказал, что Талызину госпитализировали в одну из московских больниц якобы после жалоб на боли в области сердца. По информации канала, у Талызиной был приступ микроинсульта. Для восстановления ей придется некоторое время провести в реабилитационном центре.

Валентина Талызина – российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. На ее счету более 160 ролей в фильмах и сериалах, в том числе «Ирония судьбы, или С легким паром», «После дождичка в четверг», «Афоня» и других.