В РПЦ назвали бесполезной идею либерализма для русского народа

Первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что либеральная идея чужда русскому менталитету и не идет во благо русскому народу.

«Русским не полезен либерализм, ни в консервативной упаковке, ни в социальной. Кастовая модель общества и возможность одних выживать за счет других не совпадают с тем, что написано в Евангелии. Нам нужен ценностный традиционализм, который соответствует нашей идентичности», – заявил Щипков на заседании Всемирного русского народного собора, передает «Интерфакс».

Щипков отметил, что православная церковь также как и другие традиционные религии отстаивает библейские нормы и ценности, а они, в свою очередь, едины для всех, невзирая на лица, чины, национальность и социальный статус.

«Либералы в оппозиции и либералы в региональной власти идеологически представляют собой единое целое. Политик, который говорит: «Пора прекратить строить храмы», не понимает, что в России это звучит так же абсурдно, как «пора прекратить выдавать пенсии» или «пора прекратить рожать детей», – добавил представитель Церкви.

Кроме того, Щипков отметил необходимость для России социальной модели, которая будет «сберегать народ», поэтому ее основы должны совпадать с культурными и религиозными ценностями народа.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что либерализм – это «в каком-то смысле» греховная идея, потому что предполагает поставление в центр жизни самого себя, а не Бога.