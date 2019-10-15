Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм – это «в каком-то смысле» греховная идея, потому что предполагает поставление в центр жизни самого себя, а не Бога.

По словам патриарха, «пройдя 90-е годы, значительная часть нашего образованного общества стала понимать, что такое либерализм», а на заре XX века люди были им очарованы, передает РИА «Новости».

Либеральная идея предполагала отказ от авторитетов и власти в том смысле, что «хотя какая-то власть должна быть – без полицейских на улице не обойтись – но каждый человек обладает таким достоинством и такими правами, что он и есть сам для себя власть», сказал предстоятель на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), прошедшем в Петербургском епархиальном управлении.

«Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если «я» в центре – что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя – это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», – сказал патриарх.

По мнению предстоятеля, революции неслучайно происходили именно в Петербурге, «потому что был очень высокий уровень согласия образованного интеллигентно населения с либеральной идеей».

Патриарх Кирилл в рамках визита в Санкт-Петербург принял участие торжествах, приуроченных к 90-летию со дня рождения своего наставника и духовного учителя – митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). Утром глава Русской церкви возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры и отслужил заупокойную литию на могиле митрополита Никодима на Никольском кладбище монастыря.

Летом в интервью Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Позднее он отметил, что ничего не имеет против либерализма, однако в России есть «свои традиции» и устоявшиеся культурные формы взаимодействия.

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