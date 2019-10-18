Минздрав опроверг избыточное употребление яиц россиянами

Россияне едят яиц в настоящее время меньше, чем в 1990 году, в год около 270, при этом говорить о том, много это или мало, неверно, заявил главный внештатный специалист диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

«Это все вранье (что россияне едят много яиц). Мы в 1990 году ели 297 яиц в год на человека, а сейчас только около 270 яиц на человека. Говорить много или мало неправильно. Надо оценивать долю яиц в нашем рационе как источника белка, жира, холестерина. Поэтому я бы не говорил об избыточном потреблении яиц», – передает РИА «Новости» слова диетолога.

Тутельян добавил, что в неделю можно съедать 3-4 яйца, это не нанесет никакого вреда для здоровья.

Напомним, ранее в пятницу в отчете «Рынок птичьего яйца: ограниченный потенциал роста», подготовленном аналитиками Sberbank CIB утверждалось, что россияне ежегодно съедают больше рекомендованной нормы потребления яиц.

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