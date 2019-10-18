Комиков KuJi Podcast раскритиковали за шутки об убитом в Донбассе Мотороле

В Сети раскритиковали комиков KuJi Podcast за шутки об убитом командире батальона ДНР «Спарта» Арсене Павлове (позывной «Моторола»).

Шутками Тимура Каргинова, Андрея Коняева и Нурлана Сабурова возмутилась журналистка Юлия Витязева, которая заявила в Telegram, что «участники KuJi Podcast сплясали боевой гопак на памяти героев Донбасса Гиви и Моторолы».

По ее словам, комики «не видят ничего зазорного в том, чтоб тупо ржать над теми, кто встал на защиту женщин и детей», причем «ржущая в зале публика тоже не нашла в этом ничего дурного». По мнению Витязевой, «нужно быть редкой мразью и хрестоматийным подонком», чтобы позволять себе такие шутки, учитывая ситуацию в Донбассе.

Комиков она назвала «очередными кумирами и работниками орального труда», которые «забивают мозги своего зрителя низкопробным «йумором» и ненавязчивой пропагандой».

Ее поддержал журналист Андрей Медведев, заявив в Telegram, что «это вообще такой признак времени»: «Можно шутить над смертью генерала Карбышева. Над смертью Моторолы. Шутить можно практически над всем. Но шутники это ладно, их работа такова – гнусно и не умно шутить».

Медведева возмутило, что никто из зрителей «не встал, не крикнул: эй, есть вещи над которыми люди не имеют права смеяться, если они люди». Он подчеркнул, что «человекоподобные существа смеются над смертью не Моторолы даже», а «над смертями сотен людей, которых как раз Арсен Павлов поехал защищать».

По его словам, «сытая столичная тусовочка ржет, похоже даже не понимая», над «какими жутким трагедиями они смеются». Медведев назвал это «мутацией души».

Он полагает, что «на их концерты ходить не перестанут», причем «будут новые искрометные шутки», например, про «Зимнюю вишню».

«А чего, на Украине же ржут над пожаром в Доме профсоюзов», – заявил он.

В начале 2019 года шоу Comedy Woman раскритиковали за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, погибшем в немецком концлагере Маутхаузен.

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