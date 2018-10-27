Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

Со дня зверского убийства генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева прошло 74 года и одна неделя. Со дня эфира, в котором участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева произнесла текст про «дух генерала Карбышева», прошло 5 лет, 10 месяцев и 21 день. Почему же эта во всех смыслах очень давняя история стала одним из главных событий наступившей недели?

Как должна была бы развиваться эта история в идеале (если пропустить тот момент, что в идеале подобных шуток вообще не должно появляться телепередачах)? В день, когда в эфир вышла неудачная шутка (то есть 4 мая 2013 года), возмущенная общественность должна была завалить звонками и письмами телеканал ТНТ.

Возможно, у офиса канала даже должны были бы встать пикеты – как это произошло в декабре 2017 года после того, как представители ингушской молодежи посчитали себя оскорбленными шуткой из все той же Comedy Woman про представительницу эскорт-службы. Показательно, что эскортницу-«ингушку», которую сыграла грузинка из Сочи Тамара Турава, «мадам» в исполнении Екатерины Скулкиной обозвала «ашкенази», то есть европейской еврейкой. Однако представители еврейской общественности, обычно крайне резко реагирующие на любые антисемитские высказывания по телевидению любой страны, почему-то тогда предпочли промолчать. Возможно, просто потому, что ингуши успели возмутиться первыми. Но у евреев еще есть возможность наверстать упущенное, ведь прошел всего год с небольшим, а не почти шесть, как в случае с «духом».

В 2013 году шутку про Карбышева никто не заметил, а если и заметил, то публично оскорбляться не стал. В январе 2019 года кто-то зачем-то извлек видеозапись из необъятных закромов интернета и по новой запостил на YouTube. Начался информационный шум, Никита Михалков в своем «Бесогоне» назвал исполнительниц «овцами», хотя кому, как не ему, знать, что актеры очень часто вообще не вникают в чужой текст, который произносят со сцены.

Что в этой ситуации должны были сделать представители передачи и телеканала ТНТ? Да просто вспомнить декабрь 2017 года и вести себя аналогично: повиниться перед всеми, кого эта шутка могла задеть. Тогда возмущение длилось бы не дольше, чем тогда, а то и меньше.

Что же было сделано вместо этого? Наталия Медведева извинилась, но зачем-то добавила к своему извинению признание, что тогда она «искренне думала, что эта фамилия вымышленная». Представьте, если бы в декабре 2017 года, когда суровые ингушские мужчины стояли у дверей ТНТ, что произошло бы, если бы Екатерина Скулкина вдруг заявила бы, что она искренне думала, что ингуши – это вымышленная национальность, вроде эльфов? Скорее всего, не помог бы и ОМОН.

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Впрочем, неловкие извинения лучше, чем никаких, поэтому история начала затухать. Но зачем-то открыла рот пиарщица Медведевой по имени Ольга Каткова.

После прошлогодних историй с «Галюсиком» Паниной из «Леруа Мерлен» и ее чуть менее прославившейся коллегой Еленой Странниковой, обматерившей контрагента после просьбы прислать корректную ссылку на сайт, а также пиарщиков «Икеа» с их пекущей блинчики сукой Бусинкой очень для многих слова «пиарщица» и «дура» («пиарщик» и «дурак» тоже, не будем сексистами) стали просто-таки однокоренными. И Ольга Каткова на все 146% продолжила начатую корифеями пиара тенденцию выставления своих клиентов и себя в максимально неприглядном свете.

«Я знаю, что говорит наша история, мне звонил один немец из Германии, возмущенный травлей Наташи в интернете, он провел свои исследования, поднял архивы, готов все отсканировать и прислать, что вообще в тот день погода на улице была два градуса плюс», – продемонстрировала запредельный уровень очень сложно печатными словами сказать чего пиарщица Каткова.

Неудивительно, что ей теперь настойчиво советуют выйти на улицу (в Москве как раз около двух градусов тепла) и постоять хотя бы минутку под ледяной струей из шланга. Сложно не присоединиться к этой рекомендации. Холодная вода отлично прочищает мозги, если, конечно, есть что прочищать.

Если бы не было откровений Катковой, наверное, подача заявления в Следственный комитет со стороны внука генерала, тоже Дмитрия Карбышева, показалась бы совершенно излишней. Она и так выглядит странно с юридической точки зрения.

Понятное дело, что бумага все стерпит, и мы за последние годы прочли немало цитат из странных экспертиз, но очень сложно увидеть «реабилитацию нацизма» (а это единственная статья УК РФ, которая может быть применима в данном случае, статей «идиотские шутки» или «оскорбление памяти исторического деятеля» в кодексе нет) во фразе «Это замерзший дух генерала Карбышева подошел к тебе сзади и приобнял».

Полный текст экспертизы пока не опубликован, но цитируемое в СМИ намерение Comedy Woman навязать зрителям «антисоциальные смыслы и ценности, которые легко попадают в неконтролируемое сознание» тоже никак не может являться предметом уголовного расследования.

За антисоциальные смыслы и ценности, транслируемые в неконтролируемое сознание, по идее, можно закрыть подавляющее большинство развлекательных телепередач и оставить в эфире один лишь телеканал «Спас».

Поэтому вряд ли СК возбудит дело, но по-человечески внука Карбышева понять, безусловно, можно. «Первым было чувство брезгливости. Какое-то ощущение, знаете... В принципе, это уже не первая попытка сделать что-то с фамилией дедушки, но до такого еще не доходило», – пояснил свою позицию Дмитрий Карбышев – младший. Брезгливость – верное слово. Именно брезгливость возникает, когда слушаешь откровения Алексея Серебрякова, который в очередной раз где-то в Лондоне выразил свою русофобскую «гражданскую позицию» и тут же совершенно по-шариковски добавил: «Я без пропитания оставаться не могу».

Наверное, если граждане России будут подавать заявления в Следственный комитет каждый раз, когда ощущают брезгливость, глядя в телеэкран, у следователей не останется времени ни на какую другую работу. Поэтому уголовное преследование что для артисток и сценаристов из Comedy Woman, что для Серебрякова – это излишне и не нужно. А вот бойкот был бы вполне заслуженным. В конце концов, харчеваться Серебряков может, снимаясь в украинском кино, гонорары там значительно ниже, зато никакой сопричастности к «стране, которая развязывает войны».

И, конечно, очень позорно во всей этой истории выглядит молчание руководства Comedy Club и телеканала ТНТ. Когда в декабре 2017 года у их дверей стояли суровые ингушские мужчины, нужные и правильные слова у директоров и продюсеров нашлись очень быстро.