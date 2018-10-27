Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

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25 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:33  |  vz.ru
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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Почему Европа закрывает глаза на дела молдавского олигарха

"Проевропейский" Плахотнюк контролирует абсолютно все аспекты политической жизни МолдавииФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
В России возбудили очередное уголовное дело против самого влиятельного человека Молдавии – олигарха Владимира Плахотнюка. В Кишиневе заговорили о «гибридной войне» и пообещали пожаловаться в Евросоюз. Но в самом ЕС, точнее в Германии, как раз сейчас идут следственные действия, связанные с «молдавской» схемой.  Подробности...
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Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

На первый год войны пришлось более половины всех человеческих потерьФото: Scherl/Global Look Press
В Центральном архиве Минобороны обнаружены дневники маршала СССР Родиона Малиновского, в которых он назвал главную причину поражений СССР в первые месяцы Великой Отечественной – неграмотность высшего командного состава. Что изменят эти ценнейшие сведения в нашем восприятии ВОВ? И можно ли им доверять? Подробности...
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Победа пророссийских сил в Молдавии оказалась разочарованием

Додону не удалось переиграть ПлахотнюкаФото: Valery Sharifulin/TASS/Pool/Reuters
Или коалиционное правительство, или досрочные перевыборы. Так можно описать результаты парламентских выборов в Молдавии, которые в СМИ ошибочно поспешили назвать победой партии ориентированного на сближение с Россией президента Игоря Додона. На самом деле ему все же не удалось переиграть неформально управляющего страной олигарха Влада Плахотнюка. Как так получилось и чего ждать России по итогам выборов? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Курилы – наши! На островах провели социальный эксперимент

Павел Данилин, политолог
Японцы не так давно на полном серьезе начали говорить, что, мол, как только нам передадут острова, мы никого оттуда не будем выселять – дескать, знайте нашу доброту. Не прокатило у них. Подробности...
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Не трогайте ярких птиц, они превратятся в драконов

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Это не Министерство просвещения или прокуратура, а учитель питерской или сибирской школы, усредненный чеховский Беликов, повторяет: «Как бы чего не вышло» – и запрещает школьнику красить волосы в синий цвет. Подробности...
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Голливуд снял «повесть о настоящем человеке»

Егор Холмогоров, Публицист
Перед Маккеем стояла задача создать антитрамповскую агитку к выборам 2020 года. Общий смысл агитки: республиканцы – упыри, они развязали кровавые войны, разрешили применять пытки, не разрешали гей-браки. Но что-то пошло не так. Подробности...
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          Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

          Участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева оказалась в центре скандала   25 февраля 2019, 20:10
          Фото: телеканал ТНТ/Youtube
          Текст: Антон Крылов

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          Со дня зверского убийства генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева прошло 74 года и одна неделя. Со дня эфира, в котором участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева произнесла текст про «дух генерала Карбышева», прошло 5 лет, 10 месяцев и 21 день. Почему же эта во всех смыслах очень давняя история стала одним из главных событий наступившей недели?

          Как должна была бы развиваться эта история в идеале (если пропустить тот момент, что в идеале подобных шуток вообще не должно появляться телепередачах)? В день, когда в эфир вышла неудачная шутка (то есть 4 мая 2013 года), возмущенная общественность должна была завалить звонками и письмами телеканал ТНТ.

          Возможно, у офиса канала даже должны были бы встать пикеты – как это произошло в декабре 2017 года после того, как представители ингушской молодежи посчитали себя оскорбленными шуткой из все той же Comedy Woman про представительницу эскорт-службы. Показательно, что эскортницу-«ингушку», которую сыграла грузинка из Сочи Тамара Турава, «мадам» в исполнении Екатерины Скулкиной обозвала «ашкенази», то есть европейской еврейкой. Однако представители еврейской общественности, обычно крайне резко реагирующие на любые антисемитские высказывания по телевидению любой страны, почему-то тогда предпочли промолчать. Возможно, просто потому, что ингуши успели возмутиться первыми. Но у евреев еще есть возможность наверстать упущенное, ведь прошел всего год с небольшим, а не почти шесть, как в случае с «духом».

          В 2013 году шутку про Карбышева никто не заметил, а если и заметил, то публично оскорбляться не стал. В январе 2019 года кто-то зачем-то извлек видеозапись из необъятных закромов интернета и по новой запостил на YouTube. Начался информационный шум, Никита Михалков в своем «Бесогоне» назвал исполнительниц «овцами», хотя кому, как не ему, знать, что актеры очень часто вообще не вникают в чужой текст, который произносят со сцены.

          Что в этой ситуации должны были сделать представители передачи и телеканала ТНТ? Да просто вспомнить декабрь 2017 года и вести себя аналогично: повиниться перед всеми, кого эта шутка могла задеть. Тогда возмущение длилось бы не дольше, чем тогда, а то и меньше.

          Что же было сделано вместо этого? Наталия Медведева извинилась, но зачем-то добавила к своему извинению признание, что тогда она «искренне думала, что эта фамилия вымышленная». Представьте, если бы в декабре 2017 года, когда суровые ингушские мужчины стояли у дверей ТНТ, что произошло бы, если бы Екатерина Скулкина вдруг заявила бы, что она искренне думала, что ингуши – это вымышленная национальность, вроде эльфов? Скорее всего, не помог бы и ОМОН.

          Впрочем, неловкие извинения лучше, чем никаких, поэтому история начала затухать. Но зачем-то открыла рот пиарщица Медведевой по имени Ольга Каткова.

          После прошлогодних историй с «Галюсиком» Паниной из «Леруа Мерлен» и ее чуть менее прославившейся коллегой Еленой Странниковой, обматерившей контрагента после просьбы прислать корректную ссылку на сайт, а также пиарщиков «Икеа» с их пекущей блинчики сукой Бусинкой очень для многих слова «пиарщица» и «дура» («пиарщик» и «дурак» тоже, не будем сексистами) стали просто-таки однокоренными. И Ольга Каткова на все 146% продолжила начатую корифеями пиара тенденцию выставления своих клиентов и себя в максимально неприглядном свете.

          «Я знаю, что говорит наша история, мне звонил один немец из Германии, возмущенный травлей Наташи в интернете, он провел свои исследования, поднял архивы, готов все отсканировать и прислать, что вообще в тот день погода на улице была два градуса плюс», – продемонстрировала запредельный уровень очень сложно печатными словами сказать чего пиарщица Каткова.

          Неудивительно, что ей теперь настойчиво советуют выйти на улицу (в Москве как раз около двух градусов тепла) и постоять хотя бы минутку под ледяной струей из шланга. Сложно не присоединиться к этой рекомендации. Холодная вода отлично прочищает мозги, если, конечно, есть что прочищать.

          Если бы не было откровений Катковой, наверное, подача заявления в Следственный комитет со стороны внука генерала, тоже Дмитрия Карбышева, показалась бы совершенно излишней. Она и так выглядит странно с юридической точки зрения.

          Понятное дело, что бумага все стерпит, и мы за последние годы прочли немало цитат из странных экспертиз, но очень сложно увидеть «реабилитацию нацизма» (а это единственная статья УК РФ, которая может быть применима в данном случае, статей «идиотские шутки» или «оскорбление памяти исторического деятеля» в кодексе нет) во фразе «Это замерзший дух генерала Карбышева подошел к тебе сзади и приобнял».

          Полный текст экспертизы пока не опубликован, но цитируемое в СМИ намерение Comedy Woman навязать зрителям «антисоциальные смыслы и ценности, которые легко попадают в неконтролируемое сознание» тоже никак не может являться предметом уголовного расследования.

          За антисоциальные смыслы и ценности, транслируемые в неконтролируемое сознание, по идее, можно закрыть подавляющее большинство развлекательных телепередач и оставить в эфире один лишь телеканал «Спас».

          Поэтому вряд ли СК возбудит дело, но по-человечески внука Карбышева понять, безусловно, можно. «Первым было чувство брезгливости. Какое-то ощущение, знаете... В принципе, это уже не первая попытка сделать что-то с фамилией дедушки, но до такого еще не доходило», – пояснил свою позицию Дмитрий Карбышев – младший. Брезгливость – верное слово. Именно брезгливость возникает, когда слушаешь откровения Алексея Серебрякова, который в очередной раз где-то в Лондоне выразил свою русофобскую «гражданскую позицию» и тут же совершенно по-шариковски добавил: «Я без пропитания оставаться не могу».

          Наверное, если граждане России будут подавать заявления в Следственный комитет каждый раз, когда ощущают брезгливость, глядя в телеэкран, у следователей не останется времени ни на какую другую работу. Поэтому уголовное преследование что для артисток и сценаристов из Comedy Woman, что для Серебрякова – это излишне и не нужно. А вот бойкот был бы вполне заслуженным. В конце концов, харчеваться Серебряков может, снимаясь в украинском кино, гонорары там значительно ниже, зато никакой сопричастности к «стране, которая развязывает войны».

          И, конечно, очень позорно во всей этой истории выглядит молчание руководства Comedy Club и телеканала ТНТ. Когда в декабре 2017 года у их дверей стояли суровые ингушские мужчины, нужные и правильные слова у директоров и продюсеров нашлись очень быстро.


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