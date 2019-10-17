Финляндия назвала условие для получения шенгенской визы на пять лет

С февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать шенгенские визы сроком на пять лет, а с 11 ноября страна изменит внешний вид визовой наклейки, сообщила начальник визового отдела Генконсульства Финляндии в Петербурге Аннели Нуммелин.

«С 11 ноября мы начнём применять новую визовую марку», – приводит «Фонтанка» слова Нуммелин.

Отмечается, что более важное нововведение вступит в силу 2 февраля 2020 года. «Тогда мы начнём применять новый визовый кодекс. Заявление можно будет подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки. И тогда будет возможно оформление многократной визы на пять лет чаще, чем в настоящее время», – добавила представитель Генконсульства.

Шенген на пять лет будет выдаваться тем, у кого уже была финская виза сроком на два года, которая «использовалась по всем правилам, без нарушений».

Напомним, с 1 августа Финляндия ужесточила правила при подаче заявлений на шенгенскую визу для граждан России.