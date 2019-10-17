Стало известно об отказе Минфина выделить дополнительные средства на ЦКАД

Министерство финансов России не поддержало просьбу Минтранса и госкорпорации «Автодор» о выделении дополнительных 44 млрд рублей для ликвидацию «узких мест» Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), пишут СМИ.

Речь идет о путепроводах, эстакадах и развязках в составе ЦКАД, которые не были предусмотрены первоначальным проектом, в том числе отрезке между трассами М10 и М11, строительстве обхода деревни Малые Вяземы на пересечении кольца и Можайского шоссе, переносе газопроводов и нефтепроводов, сообщили источники газеты «Коммерсант».

«Расходы на эти цели в бюджете действительно не предусмотрены. «Узкие места» остаются в перечне объектов, которые требуют поиска денег», – пояснил изданию председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

По его словам, если «узкие места» не будут ликвидированы, то эффективность ЦКАД будет низкой. «Будем стоять в пробках на пятом участке. Волоколамское, Ильинское шоссе нормально не переедем», – сказал он.

В пресс-службе Минтранса заявили изданию, что решение о выделении дополнительного финансирования пока не было принято.

ЦКАД начали строить в 2014 году. Трасса длиной в 530 километров должна расположиться на территории новой Москвы и Подмосковья примерно в 50 километрах от МКАД, параллельно Малому и Большому кольцам.

Счетная палата сообщала, что строительство ЦКАД не будет закончено в срок. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявлял, что причинами отставания при строительстве ЦКАД стали качество проекта, земельные вопросы и искусственные сооружения.