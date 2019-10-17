Якутия задолжала своим спортсменам 30 млн рублей

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
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Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

Употребление малолетними детьми алкоголя может стать основанием для лишения родительских правФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Так называемое «дело пьяного мальчика» из Балашихи еще не успело забыться, а на смену ему пришло новое − из Кировской области. Погибшему в ДТП ребенку тоже 6 лет и на момент гибели он тоже был пьян, утверждает экспертиза. Разница в том, что за рулем на этот раз сидел майор полиции. Многие не верят в подлог, поскольку экспертиза никак не повлияет на квалификацию дела. Увы, логика у подлога в данном случае есть. Причем, весьма циничная. Подробности...
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Турция вернула Сирии огромные территории

Турецкая армия крайне примитивно ведет себя в Сирии с тактической точки зренияФото: Anas Alkharboutli/Global Look Press
Предварительные итоги операции турецких войск в северной Сирии можно уже подвести. Стало очевидным, что и военные, и политические цели Анкары как минимум не оправдались. А самым большим разочарованием Эрдогана должен стать тот факт, что в итоге в главном выигрыше оказался его противник – Башар Асад. Как такое произошло? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

Алексей Алешковский, сценарист
Хорошие новости – это в первую очередь модели конструктивного решения сложных проблем. Это модели не конфронтации, а взаимодействия человека и государства. Чернуха достала всех. Подробности...
Обсуждение: 96 комментариев

Перестанут ли банки кошмарить бизнес

Екатерина Звягина, эксперт Агентства стратегических инициатив
Власти обещают пойти навстречу бизнесу и запретить банкам по поводу и без блокировать счета компаний. А это действительно стало кошмаром предпринимателей – банк может лишить их возможности распоряжаться своими деньгами в любой момент. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Зачем России врачи-гастарбайтеры

Сергей Мардан, публицист
Выходцы из бывших стран СССР активно занимают вакансии не только медсестер, но и докторов любого профиля. Это касается как государственных, так и частных клиник. Подробности...
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

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          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

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              Якутия задолжала своим спортсменам 30 млн рублей

              17 октября 2019, 08:15

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Бюджет Якутии должен спортсменам более 30 млн рублей премиальных за 2018 год, сообщили в региональной прокуратуре.

              По сообщению ведомства, обращения спортсменов стали основанием для проверки законных прав граждан на господдержку.

              В ходе проверки выяснилось, что победители различных спортивных соревнований в 2017 году получили «призовые» на общую сумму свыше 26 млн рублей лишь в 2018 году.

              «Спортсменам, победившим и занявшим призовые места в соревнованиях 2018 года, выплата поощрений на общую сумму 31 млн 425 тыс. рублей до настоящего времени не произведена. Причиной задолженности явилась недостаточность бюджетного финансирования», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

              По итогам проверки прокуратура Якутии внесла в адрес правительства региона представление.

              Напомним, в феврале 2018 года Российские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, в результате которого на 200 млн рублей пострадал форвард сборной России Федор Смолов.


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