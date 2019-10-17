Якутия задолжала своим спортсменам 30 млн рублей

Бюджет Якутии должен спортсменам более 30 млн рублей премиальных за 2018 год, сообщили в региональной прокуратуре.

По сообщению ведомства, обращения спортсменов стали основанием для проверки законных прав граждан на господдержку.

В ходе проверки выяснилось, что победители различных спортивных соревнований в 2017 году получили «призовые» на общую сумму свыше 26 млн рублей лишь в 2018 году.

«Спортсменам, победившим и занявшим призовые места в соревнованиях 2018 года, выплата поощрений на общую сумму 31 млн 425 тыс. рублей до настоящего времени не произведена. Причиной задолженности явилась недостаточность бюджетного финансирования», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

По итогам проверки прокуратура Якутии внесла в адрес правительства региона представление.

Напомним, в феврале 2018 года Российские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, в результате которого на 200 млн рублей пострадал форвард сборной России Федор Смолов.