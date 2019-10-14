Бывший сотрудник милиции задержан под Томском по подозрению в серии изнасилований

Шестидесятилетний житель города Стрежевой Томской области, которого задержали по подозрению в серии преступлений, связанных с сексуальном насилием над женщинами, ранее работал в милиции и службе безопасности, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Следователи СК, полицейские и сотрудники УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии преступлений, связанных с сексуальным насилием над женщинами в городе Стрежевой с 2004 по 2017 год. Подозреваемому уже предъявили обвинение в нескольких эпизодах изнасилования и совершении насильственных действий сексуального характера.

«Очень давно он действительно работал в милиции, но сотрудником МВД уже долгое время не являлся», – сообщил источник РИА «Новости».

Он добавил, что в последнее время задержанный работал в службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний региона.

Установить личность подозреваемого позволил ДНК-профиль, который был обнаружен в ходе дополнительной генотипической экспертизы. Помимо этого, подозреваемого опознала одна из потерпевших.

Напомним, в мае 2011 года суд признал 25-летнего жителя Томской области виновным в изнасиловании 11 женщин и приговорил его к лишению свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года.