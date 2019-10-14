В Германии заметили «поразительный» эффект антироссийских санкций

Немецкое издание Handelsblatt утверждает, что Россия несет немногим больше половины убытков от санкций со стороны Запада, остальные потери приходятся на страны, которые ввели ограничительные меры против Москвы.

Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики провели исследование, по итогам которого пришли к выводу, что ежемесячные торговые потери от антироссийских санкций составляют 4 млрд долларов, передает РИА «Новости».

«Поразительные выводы», к которым пришли ученые, заключаются в том, что 45% ущерба от санкций ложится на плечи «санкционирующих стран». При этом на Евросоюз приходится 92% убытков, который западные страны несут из-за антироссийских санкций. Львиную долю вынуждена нести Германия – 38% или 667 млн долларов в месяц.

Кроме того, в исследовании Крозе и Хинца говорится о том, что французским компаниям за счет экспорта в другие страны так и не удалось компенсировать потери, которые они понесли из-за санкций Запада против России.

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