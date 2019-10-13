Эрдоган объяснил операцию в Сирии бессилием Дамаска

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военное присутствие турецких сил в Сирии объясняется неспособностью Дамаска противостоять террористам.

Об этом сообщает ТАСС.

Он также заявил, что общее число террористов, обезвреженных в ходе операции «Источник мира», составило 490, передает РИА «Новости».

По его словам, под контроль взяты город Рас-эль-Айн, Телль-Абъяд. Целью операции Эрдоган назвал создание зоны безопасности в Сирии шириной 30-35 километров у границы с Турцией.

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