В Крым приедут представители украинской диаспоры из нескольких государств, сообщила глава украинской общины региона Анастасия Гридчина.

Украинцы из Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии приедут в Крым 13 октября. Всего ожидается около 15 человек, передает РИА «Новости».

Участники поездки возложат цветы к памятнику Богдану Хмельницкому, посетят музей украинской вышивки в Симферополе, а также примут участие в заседании круглого стола на тему «Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом».

Напомним, бывший депутат Верховной рады и лидер украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга заявил о шоковом состоянии из-за сравнения развития Крыма и упадка Украины.

А президент Украины Владимир Зеленский сказал, что при украинской власти в Крыму не было ни цивилизации, ни инфраструктуры.

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