Путин и Бердымухамедов обсудили поставки в Туркмению лимузинов Aurus

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и обсудил с ним поставки в Туркмению лимузинов Aurus и сотрудничество в других сферах экономики.

«В начале нашей беседы хотел бы отметить, что отношения между Россией и Туркменистаном развиваются весьма успешно, в прошлом году начал действовать и приносить положительные результаты работы практической Договор о стратегическом партнерстве, что я считаю очень важным для российско-туркменских отношений. Результат дает о себе знать, за первые семь месяцев текущего года товарооборот увеличился более чем на 62%», – сказал президент России. По оценке российского лидера, это серьезный показатель, передает РИА «Новости» слова Путина.

Российский лидер отметил сотрудничество по многим направлениям, в частности, в автомобилестроении.

«Благодарю вас за то, что вы по-доброму, позитивно отозвались о нашей новой автомобильной линейке Aurus. Очень приятно, что эта машина вам понравилась», – сказал Путин.

По его словам, это не единственное направление для взаимодействия. «Я думаю, что у нас хорошие перспективы взаимодействия по разным направлениям», – заключил Путин, поблагодарив за приглашение и пожелав удачи в проведении заседания Совета глав государств СНГ.

Со своей стороны президент Туркмении, приветствуя Путина в Ашхабаде, выразил признательность за поддержку Россией проведения первого Каспийского экономического форума, который сопровождался выставкой продукции, производимой в прикаспийских странах.

«Еще раз хочу вас попросить. Мы сделали заявки на автомобиль Aurus. Первую партию хотели бы закупить», – сказал глава Туркмении. При этом он также подчеркнул, что Россия и Туркменистан заинтересованы в развитии дальнейшего сотрудничества и готовы продолжить эту работу.

Напомним, 12 августа в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил желание приобрести всю линейку российских автомобилей Aurus.

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