Путин высказался о предложении изменить схему финансирования спортивных команд

Президент России Владимир Путин заявил, что создание фонда поддержки спортклубов корпорациями – это хорошая идея, но есть вопрос к реализации подобной схемы.

В ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что наблюдается диспропорция в поддержке профессиональных спортивных команд, передает ТАСС.

По его мнению, это отражается на футболе и хоккее, глава региона предложил создать единый фонд, который наполняли бы спонсоры.

«Хорошая идея с фондом, насколько она только реализуема – трудно себе представить. Это значит все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда [средства] справедливо распределятся по всем остальным командам. Я думаю, что такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня: соревнование кошельков происходит», – сказал президент.

Ранее Путин предложил стимулировать занимающихся спортом россиян.