Путину доложат о «деле Черкалина»

Президенту России Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ Кириллом Черкалиным, но необходимо дождаться итогов расследования и суда, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент летит в Армению. Я не думаю, что он обратил на это внимание. Ну, естественно, ему эта информация будет доложена наряду с другими», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, обратил ли внимание президент на ситуацию со взяткой Черкалину и нет ли у него вопросов ко всей Федеральной службе безопасности.

«Президент не выполняет следственные функции, это не входит в его прерогативу. В настоящий момент ведутся следственные действия и нужно просто дождаться судебного вердикта», – ответил пресс-секретарь президента на вопрос о том, что Черкалин с подельниками совершали преступления уже много лет и кто, по мнению президента, ответственен за то, что их не поймали раньше.

Напомним, во вторник «Коммерсант» сообщил, что экс-начальник банковского управления «К» Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин, по версии следствия, получал взятки рядом со зданием ФСБ в Москве.

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