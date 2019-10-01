Экс-сотруднику ФСКН предъявили обвинения в сбыте наркотиков

Суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело в отношении семи участников преступного сообщества наркосбытчиков, лидером которой был сотрудник управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, бывший сотрудник ФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области создал преступное сообщество для сбыта наркотического средства – метадона, сообщается на сайте ведомства.

Злоумышленники получали заказы по телефону, после чего распределяли наркотик по местам закладок.

Выручку от продажи в размере свыше 14 млн рублей обналичивали через банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Членам банды в зависимости от роли и степени участия вменяется сбыт и покушение на сбыт наркотиков, а также легализация денежных средств, совершенная преступным сообществом в крупном размере.

Ранее в МВД сообщили, что контроль за уголовными делами по статьям, которые связаны с оборотом наркотиков, усилен.

Напомним, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков была упразднена в 2016 году.