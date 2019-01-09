Brent подорожала более чем на 5%

Цена нефти марки Brent в ходе торгов росла более чем на 5%, свидетельствуют биржевые данные.

По данным на 22.17 цена на мартовские фьючерсы Brent выросла на 4,53% и составила 61,38 доллара за баррель, а до этого рост превышал 5% (61,69 доллара), передает «Прайм».

Февральские фьючерсы на WTI росли на 4,82% – до 52,17 доллара, но в ходе торгов также превышали и 5%.

Рынок отыгрывает заявления саудовского минэнерго о том, что королевство сократило добычу нефти. Также влияние на цену оказала информация о снижении запасов нефти в США.