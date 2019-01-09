В конгрессе США запланировали обсудить снятие санкций с российских компаний

Министр финансов США Стивен Мнучин готов обсудить с демократами в конгрессе снятие санкций с нескольких российских компаний, сообщают СМИ.

Обсуждение коснется EN+, «Русала» и «Евросибэнерго», принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерпипске, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

Весной Вашингтон ввел санкции в отношении компаний Дерипаски, но срок, за который инвесторы США должны были избавиться от их акций постоянно продлевался. В декабре стало известно о готовности минфина США снять санкции.

В январе председатели семи комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали американский минфин отложить снятие санкций с этих компаний.