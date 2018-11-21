Замминистра здравоохранения дал совет для первого рабочего дня

Первый рабочий день после праздников нужно начинать позитивно и не злоупотреблять кофе и чаем, считает замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Некоторые люди после праздников с удовольствием выходят на работу, другие – впадают в тоску, написал Сагалай в Facebook.

«Но и тем, и другим было бы неплохо начинать первый рабочий день позитивно», – отметил он.

Замминистра также дал несколько полезных советов для вышедших на работу.

«Не злоупотребляйте кофе, чаями, кондитерскими изделиями. Существует достаточно много научных работ, которые показывают пользу кофе. Но налегать не него все равно не нужно, равно как и на сладкую продукцию, которой традиционно много остается (если не все съедено) после новогодних праздников», – написал он.

Также он порекомендовал есть побольше фруктов и овощей, отказаться от курения, больше ходить пешком и начать делать легкий набор физических упражнений.

Кроме того, Сагалай советует начать вести ежедневник, так как это «помогает кристаллизовать свои идеи, успевать больше». И призывает задуматься над волонтерством, так как помогать другим – это «очень эмоционально и важно».

Напомним, 30 декабря 2018 года у россиян начались десятидневные новогодние каникулы, которые завершились 8 января 2019-го.