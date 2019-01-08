Судья в США упрекнула адвоката по «российскому делу» в цитировании «Касабланки»

Судья США Дэбни Фридрик заявила, что адвокат российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Эрик Дюбелье действовал непрофессионально в деле о «российском вмешательстве» в американские выборы.

Дюбелье сделан выговор за использование в судебных документах цитат из фильмов «Касабланка» (Casablanca, 1942) и «Зверинец» (Animal House, 1978), передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Дюбелье, используя при критике спецпрокурора США Роберта Мюллера, «высокоумные», по мнению судьи, цитаты, действовал «непрофессионально, неуместно и неэффективно», заявила Фридрик.

«Мне кажется, что в этом есть некая предвзятость со стороны суда», – сказал Дюбелье на предположение судьи о том, что компания может захотеть сменить адвоката.

Стороны сейчас обсуждают условия предоставления защите доступа к «конфиденциальной информации», послужившей основанием для предъявления обвинений российским компаниям и гражданам.