Запашный ответил на предложение не пускать в цирк детей

Народный артист России и дрессировщик Эдгард Запашный раскритиковал инициативу депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова о запрете приходить несовершеннолетним на цирковые представления дрессированных животных.

«Большинство его инициатив не проходят в Думе. Человек зарабатывает имидж. Цирк – место семейного отдыха. Это его инициатива должна быть похоронена тут же! Вызывает сожаление, что у нас такие глупые депутаты существуют», – заявил Запашный, передает «Пятый канал».

Ранее Петров направил министру культуры Владимиру Мединскому обращение, в котором предлагается установить возрастной рейтинг «18+» для посещения цирка.

Напомним, в декабре 2018 года Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными с учетом пожеланий зоозащитных организаций.