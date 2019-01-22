Фельдшер из Омска отказалась от обвинения в изнасиловании

Обвинившая коллег в изнасиловании фельдшер из Омска отказалась от разбирательств, в возбуждении уголовного дела отказано, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Лариса Болдинова.

«По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления», – цитирует Болдинову РИА «Новости».

По ее словам, еще до окончания проверки фельдшер сообщила, что хочет ее прекратить и отказывается от разбирательств в отношении врачей.



В ходе проверки следователи не нашли в действиях коллег фельдшера признаков преступления по статье «насильственные действия сексуального характера».

В начале января портал Om1.ru сообщал о том, что в Омске в полицию обратилась 40-летняя фельдшер скорой помощи и заявила, что ее изнасиловали два врача в комнате отдыха во время дежурства. Начата проверка.

Мужчины отвергли обвинения и рассказали, что пошутили, предложив женщине заняться групповым сексом.