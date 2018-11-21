Обвиняемые в изнасиловании омского фельдшера рассказали свою версию событий

Подозреваемые в изнасиловании фельдшера в Омске врачи опровергли обвинение, назвав произошедшее шуткой.

Мужчины заявили, что были в момент происшествия абсолютно трезвые, они всего лишь хотели пошутить, передает Om1.ru.

По их словам, все случилось в комнате отдыха, в перерывах между вызовами. Сотрудники скорой в шутку предложили коллеге заняться групповым сексом и в ходе разговоров тронули фельдшера за грудь и ягодицы.

Женщина восприняла предложение всерьез и пожаловалась за это заведующему подстанции. Тот попытался успокоить фельдшера, объяснив это «глупой мужской шуткой». Однако женщина все же обратилась в правоохранительные органы спустя шесть дней.

По ее заявлению проходит доследственная проверка.

Напомним, фельдшер из Омска обвинила врачей скорой в изнасиловании. 40-летняя сотрудница скорой помощи обратилась в полицию с заявлением о том, что 1 января в комнате отдыха ее изнасиловали два врача. На станции главного врача скорой помощи в Омске поставили под сомнение достоверность данной информации.

Фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков прокомментировал информацию об инциденте газете ВЗГЛЯД.