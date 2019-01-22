Для оставшихся без зарплаты чиновников в США открыли бесплатную столовую

Гуманитарная организация World Central Kitchen открыла для чиновников в Вашингтоне бесплатную столовую, так как госслужащие не получают зарплату из-за шатдауна, сообщил сотрудник МВД США Крис Уорт.

Сотрудник МВД, которое в США не является силовым ведомством, сообщил, что организация «ежедневно предоставляет бесплатные обеды только для госслужащих США и их семей».

«Сегодня, например, мы предлагаем бутерброд с курицей, азиатский вегетарианский суп с карри и салат из бобов, киноа и зеленого лука», – приводит его слова ТАСС.

Уорт, как и другие чиновники, работает в столовой волонтером.

По его словам, в будние дни за едой выстраиваются очереди, «приходят толпы», включая чиновников из соседних штатов Вирджиния и Мэриленд.

Для получения еды требуется предъявить удостоверение сотрудника госучреждения.

World Central Kitchen была основана для помощи пострадавшим от стихийных бедствий.

Напомним, в связи с кризисом 10 министерств остались без финансирования, чиновники отправились в неоплачиваемые отпуска или работают без зарплаты. Нынешний шатдаун в США побил исторический рекорд продолжительности.