ЕК и Украина оценили переговоры с Россией по транзиту газа

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и глава украинского Нафтогаза Андрей Коболев прокомментировали переговоры с российской стороной, которые прошли в Брюсселе.

Шефчович заявил, что услышал от российской стороны готовность продолжать использовать украинский газовый транзитный маршрут. По его словам, «стороны в полной мере осознают, что мы больше не можем в будущем рисковать развитием событий, как в 2009 году».

Шефчович также напомнил, что перед продолжением работы над договором, которая будет вестись в мае и летом, на Украине состоятся выборы, передает РИА «Новости».

Коболев поблагодарил ЕК за то, что та согласилась с правом Киева «подавать новый иск» против российской стороны.

Глава Нафтогаза сказал, что ЕК предоставила Киеву определенную «точку отсчета», которая точно будет рассматриваться, Украина «услышала ее впервые».

«Это предложение относительно возможных объемов и сроков контракта после 2019 года», – сказал он, обещав «сделать свою домашнюю работу».

Коболев сообщил, что «реакцию на именно их предложение» планируется обсудить в марте или в апреле. Он выразил надежду на «трехсторонний формат».

Напомним, Россия и Украина подтвердили заинтересованность в продолжении транзита газа. При этом российский министр энергетики Александр Новак назвал абсурдным предложение Нафтогаза снизить сумму исковых требований к Газпрому с 12 млрд до 2 млрд долларов в случае подписания нового контракта.