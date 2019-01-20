Путин поздравил новгородцев с 75-летием освобождения города от немецких захватчиков

Президент Владимир Путин направил поздравление жителям Новгородской области с 75-й годовщиной освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков; глава государства подчеркнул, что город всегда являлся надежным форпостом России на северо-западных рубежах, сообщили в Кремле.

«Колыбель древнерусской государственности, Великий Новгород всегда играл особую роль в истории нашей страны, в формировании традиций гражданственности и патриотизма», – говорится в телеграмме президента, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что Великий Новгород «на протяжении столетий стойко выдерживал натиск неприятельских полчищ».

Президент подчеркнул, что в «памяти народа навеки останется подвиг солдат и офицеров Красной Армии, которые в январе 1944 года в ходе упорных боев освободили Великий Новгород». Глава государства напомнил, что оккупация города длилась 883 дня.

Особого признания заслуживает труд тех, кто возрождал город и сберег для будущих поколений бесценные памятники истории и культуры, добавил президент.

«Сегодня Великий Новгород с честью носит почетное звание Города воинской славы. Важно, что вы искренне любите родной край, гордитесь героическими страницами его ратной летописи, с огромным уважением относитесь к ветеранам Великой Отечественной войны, подарившим нам мир и счастье жить в свободной стране», – отметил Путин.

Новгород был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками с 19 августа 1941, а 20 января 1944 года освобожден в результате Новгородско-Лужской операции, положившей начало снятию блокады Ленинграда и мощному контрнаступлению по всему Северо-Западному направлению. В результате обороны и освобождения Новгорода погибли более 750 тыс. бойцов Волховского и Северо-Западного фронтов.

В период Великой Отечественной войны город был почти полностью разрушен, некоторые уникальные достопримечательности города безвозвратно утрачены.

В 2008 году по указу президента России Великому Новгороду присвоено почетное звание «Город воинской славы».

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин ранее сообщал, что в 2019 году в России отметят несколько исторических юбилеев, в том числе 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 75-летие освобождения Восточной Европы от нацизма и 80-летие начала Второй мировой войны.