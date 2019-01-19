В ОНК сообщили о приготовлениях к футбольному матчу в «Бутырке»

В СИЗО «Бутырский», где находятся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, назначен ответственный за проведение матча с участием заключенных, сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«Футбольному матчу в «Бутырке» все-таки быть! По крайней мере, назначен ответственный – замдиректора Валерий Бояринев. Знаю его очень давно. Очень адекватный человек», – цитирует ТАСС пост Меркачевой в Facebook.

До этого другой член ОНК Павел Пятницкий заявлял, что проведение футбольных матчей в СИЗО нарушает принцип равного отношения ко всем следственно-арестованным.

На прошлой неделе адвокат Игорь Бушманов сообщал, что футболист Павел Мамаев планирует сыграть в матче с заключенными на территории СИЗО «Бутырка».