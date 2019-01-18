Валуева раскритиковали за хитрость при купании в проруби

Пользователи соцсети заподозрили, что депутат Госдумы и боксер Николай Валуев искупался в проруби с подогревом.

Валуев опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлено, как он окунулся в проруби. Согласно геометке, он находится в Ленинградской области.

Он отметил, что температура воздуха – минус 22 градуса.

У некоторых пользователей вопросы вызвал внешний вид проруби. Один из них заметил, что от воды «сильно идет пар». Другой предположил, что «там подогрев стоит».

На видео заметно, что у края проруби бьет фонтанчик. На вопрос подписчика о том, что это, Валуев ответил, что это аэратор, установленный, чтобы прорубь не замерзала и рыба не задыхалась.

Ранее в субботу в МВД сообщали, что в торжественных мероприятиях на Крещение участвовали больше 2,4 млн человек.