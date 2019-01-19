Названо число принявших участие в праздновании Крещения россиян

В торжественных мероприятиях на Крещение участвовали больше 2,4 млн человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк сообщила, что «в ночь с 18 на 19 января в России прошло празднование одного из главных христианских праздников Крещения Господня». Всего состоялось «около 9,5 тыс. торжественных религиозных мероприятий, в которых приняли участие более 2,4 млн человек», передает РИА «Новости».

Для охраны общественного порядка при проведении богослужений в храмах и массовых купаний было задействовано более 41 тыс. сотрудников полиции, которые несли службу во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, а также работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований.

Нарушений общественного порядка не было.

Ранее сообщалось, что в 2019 году число россиян, желающих искупаться в проруби на Крещение, выросло до 20%.