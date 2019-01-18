Число желающих окунуться в прорубь на Крещение резко выросло

В 2019 году число россиян, желающих искупаться в проруби на Крещение, выросло до 20%; в 2018 году эту православную традицию собирались исполнить 15% граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Среди желающих окунуться на Крещение преобладают мужчины (29%), молодые люди от 18 до 24 лет (36%), жители сел (25%), передает РИА «Новости».

При этом две трети (63%) из тех, кто собирается искупаться в проруби, заявили, что делают это каждый год по традиции.

Каждый пятый респондент (19%) участвует в купаниях по религиозным причинам; 14% утверждают, что это полезно для здоровья. Еще 8% заявили, что давно хотели попробовать окунуться в прорубь.

Не будут окунаться в прорубь 79% россиян (81% в 2018 году). Среди основных аргументов – болезнь и состояние здоровья (31%); атеистические взгляды или принадлежность к другому вероисповеданию (14%); боязнь холода (14%).

Больше половины россиян (52%) на Крещение планирует сходить в церковь за святой водой (59% в 2018 году). 45% намерены отметить этот православный праздник с близкими за праздничным столом (48% в 2018 году).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 16 января, в опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 тыс. 600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее врачи предупредили об опасности купания на Крещение. Также стало известно, что морозов в столице на Крещение не будет.